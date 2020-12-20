Политолог рассказал о будущем Белоруссии и России после Лукашенко

Политолог рассказал о будущем Белоруссии и России после Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Прогноз эксперт дал в своей книге

Белорусский политолог Алексей Дзермант высказался о том, что, по его мнению, будет с Белоруссией после ухода президента Александра Лукашенко. По мнению эксперта, на смену действующему главе республики придет "новый Лукашенко", этого не избежать. При этом в своем труде "Беларусь – Евразия. Пограничье России и Европы" Дзермант отметил, что и при новом лидере страна продолжит курс на создание Союзного государства с Россией. Более того, политолог предрек появление треугольника силы, который выстроят при участии Минска, Москвы и Петербурга.

Книгу оценил писатель Вячеслав Бондаренко. Об этом пишет "Украина.ру". По его мнению, эксперт вдумчиво и серьезно проанализировал геополитические процессы и обозначил пути вероятного развития ряда стран. Речь помимо Белоруссии идет о России, Украине, Польше и странах Прибалтики.

Ранее глава КГБ Белоруссии сделал прогноз, сколько еще продлится политический кризис в стране. По его словам, он завершится не раньше, чем через полтора-два года. Кроме того,  Иван Тертель предупредил, что весной 2021 года возможна война и заявил, что доминировать в регионе будет та сторона, которой удастся взять Белоруссию под контроль.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Минобороны России

Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры

Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей