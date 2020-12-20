Госслужащий уверен, что "коварная рука Кремля" тянется к Варшаве

Между Россией и Польшей исторически сложилась географическая конкуренция, которая возникла во многом из-за географического фактора. Такое мнение выразил вице-премьер, глава Минтруда и развития Польши Ярослав Говин.

По словам министра, вторжение в Россию осуществимо только со стороны Запада, учитывая расположение кавказских гор на юге и Сибири на востоке. По этой причине каждый российский лидер будет включать Польшу и Украину "в сферу своего влияния". А Варшава, исходя из указанного, должна сохранять свое членство в Евросоюзе. В противном случае государство может легко войти в зону влияния российской стороны.

Говин добавил, что Польша должна закреплять свой суверенитет путем создания "фабрик, компаний, банков и технологий". А благодаря средствам, полученных из многочисленных "финансовых поток", Польша сможет перейти к модернизации государственной экономики и улучшения качества жизни населения.

Глава Минтруда также признался, что во многом сформировал представление о геополитическом устройстве благодаря книгам Ганса Мортенгау и Генри Киссинджера, экс-госсекретаря Соединенных Штатов.

"Они отметили, что ключом к международной политике является умение читать карты. Вот посмотрел на карту Евразии – она представляет мыс, над которым навис медведь в виде России, – заявил Говин в интервью Gazeta.pl.

Ранее польский политолог Анджей Валицкий заявил в своем последнем интервью об одном из вечных самообманов Польши, заключавшемся в стремлении обвинить в своих провалах Россию.