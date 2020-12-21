Санкции и другие меры: Байден готовит первый удар по России

Санкции и другие меры: Байден готовит первый удар по России
Джо Байден. Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Демократ думает, как наказать Москву за кибератаку, но Вашингтон пока не знает, кто стоял за взломом

Команда нового президента США Джо Байдена уже размышляет над тем, как атаковать Россию после его официального вступления в должность. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что демократ хочет наказать Россию за массовую хакерскую атаку.

Рон Клейн, который станет главой администрации президента, рассказал в эфире CBS, что речь идет не только об ограничительных мерах, которые коснуться экономики, но и о способах предотвратить подобные взломы в будущем. То есть создать механизм, который будет мешать кибератакам. Также рассматривается вариант ответной хакерской атаки. 

Недавно на американские госведомства были совершены хакерские атаки. СМИ США обвинили в этом Россию, однако никаких доказательств тому нет. При этом Дженнифер Грэнхолм, которая может стать главой Минэнерго, уточнила, что Вашингтон пока не знает точно, кто стоит за кибератаками. 

Как передает Reuters слова своего собеседника, новые власти США хотят придумать сильный ответ, чтобы "преступники" понесли финансовые, технологические и экономические потери, но чтобы при этом отношения двух держав не ухудшились еще сильнее. 

Впрочем, пока все это лишь на уровне разговоров. Ведь Байдену и его команде необходимо сначала получить доступ ко всем сведениям, чтобы определиться, как именно действовать. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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ДОЛГО РОССИЯ БУДЕТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ ПО ОТНОШЕНИИ К ПИНДОСАМ ?????????? НАДО РОССИИ ОБЬЯВИТЬ НА ВЕСЬ МИР ГЛАВНЫЙ ВРАГ - ЭТО америка - И ДЕЛАТЬ ВСЁ КАК ОНИ ПО ОТНОШЕНИИ К РОССИИ - КАЖДАЯ ТВАРЬ ВНОСИТ САНКЦИИ И РУГАЕТ РОССИЮ - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ ?????
Гость
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" ,,, обвинили Россию в хакерских атаке, однако никаких доказательств тому нет" - а как-же - хакер из России должен зарегистрироваться и сказа ПРИВЕТ Я ХАКЕР ИЗ РОССИИ. - вот тогда будит доказательства и Россия признается. А-г-а так и будет.!
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