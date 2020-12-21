Жесткие санкции: Соловьев назвал свой вариант борьбы с водной блокадой Крыма

Жесткие санкции: Соловьев назвал свой вариант борьбы с водной блокадой Крыма
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная должна прекратить терроризировать полуостров перекрытием водоснабжения, считает ведущий

Власти Незалежной должны столкнуться с жесточайшим ответом российской стороны за лишение жителей Крыма водоснабжения. Соответствующее заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.

По словам журналиста, ответные меры со стороны России должны действовать до тех пор, пока решение Киева не будет пересмотрено. Сейчас украинские власти радуются хорошему товарообороту с "оккупантом", поэтому Москва может нанести сокрушительный удар по экономике Украины.

"Воду Крыму не хотите вернуть? Никакого товара! Жесточайшие санкции", – заявил журналист в эфире канала "Россия 1".

Ведущий также добавил, что РФ должна заняться развитием Донбасса, жители которого могут жить на уровне приграничных регионов России.

Ранее Соловьев проехался по президенту Украины Владимиру Зеленскому за выступление с призывом "почувствовать боль" на Генассамблее ООН. Российский телеведущий заявил, что "военщина и администрация" действующего украинского лидера несет настоящие страдания жителям Донбасса, и глава Незалежной не имеет никаких прав на подобные заявления.

Не так давно уроженец Винницкой области устроил скандал среди украинских патриотов, заявив в эфире, что Крым всегда был частью России, а в 2014 году произошло историческое воссоединение полуострова с остальной частью Российской Федерации.

Егор МАЛКОВ

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