Кравчук обвинил Россию в отсутствии мира в Донбассе

Кравчук обвинил Россию в отсутствии мира в Донбассе
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Первый президент Незалежной заявил, что все вопросы об урегулировании ситуации в регионе поднимал исключительно Киев

Леонид Кравчук, выступающий в качестве главы делегации Украины в в переговорах по урегулированию в Донбассе, обвинил Россию в блокировании работы по разрешению кризиса в регионе. По словам бывшего президента Незалежной, Москва вместе с ЛДНР уклоняются от выполнения "конкретных действий", которые предлагал лишь Киев.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на ежегодной пресс-конференции, заявив о том, что Киев продолжает делать громогласные заявления по Донбассу, тормозя процесс из-за оглядки на националистов. Одностороннее выполнение Минских соглашений, считает глава РФ, неосуществимо.

По словам Кравчука, все предложения на переговорах по региону поднимала исключительно украинская сторона, в то время как представители РФ связывали любую тему, включая экономические вопросы с обменом военнопленными, с политическим статусом региона.

"К примеру, если будет отменен закон о местных выборах – мы рассмотрим этот вопрос. Это прямо с экрана заявлялось, тут нет никаких секретов", – заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что "оторванные от земли" слова Кравчука объяснены его преклонным возрастом, а у самого политика имеются проблемы со здравомыслием.

Егор МАЛКОВ

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Андрей
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Гость
В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз?
Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, <цензура>, траханы навеки
С вашим "русским миром", - <цензура> russian <цензура>!
свиноферма ночные горшки своих хозяев вымыла дочерей и жён на панель к панам отправила и пришла сюда гуаном рифмоплётить
Гость
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Этот пан Кравчук так по жизни ничего и не понял. Его стараниями успешно развалили Украину, правда, он этого не разумеет, масштаб разумения у него совсем другой. А теперь рвётся её и вовсе добить! Может кто-нибудь по-украински ему объяснит его предательское место в истории по отношению к собственному народу. Он ведь и в истории ридной неньки Украины останется обмазанным с ног до головы клятым паном. Но не понимает он этого! Не дано такое понимание ему с его рождения... Влад.
Гость
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Гость
Засрали чад, модеры, где же Вы? :-)
И не говори. Здесь модеров вообще не было. Похоже это хохляцкое утро. Да салоеды?
Гость
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Засрали чад, модеры, где же Вы? :-)
Крым
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Гость
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть <цензура> в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в <цензура>
Не духовный стержень, а кремлёвский член.
А Крым чей?
Гость
Ответить
Гость
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой <цензура>,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в <цензура>...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз?
Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, <цензура>, траханы навеки
С вашим "русским миром", - <цензура> russian <цензура>!
Гость
Ответить
Гость
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой <цензура>,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в <цензура>...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть <цензура> в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в <цензура>
Не духовный стержень, а кремлёвский член.
Гость
Ответить
Гость
Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только <цензура>.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
«Связаться Боже упаси!
С тремя — жидом, хохлом и ляхом «.
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях — похуже <цензура>,
Хохол же — съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой <цензура>,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в <цензура>...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Гость
Ответить
Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только <цензура>.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
«Связаться Боже упаси!
С тремя — жидом, хохлом и ляхом «.
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях — похуже <цензура>,
Хохол же — съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
Добрая ДШБ
Ответить
Да щас наведем мир! Повод дай, чертило, мля.
1
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