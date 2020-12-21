"В детстве мало били": в России ответили на слова Помпео о "главном враге США"

"В детстве мало били": в России ответили на слова Помпео о "главном враге США"
Майк Помпео. Фото: Greg Nash/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белому дому стоит прекратить учить весь мир, считает эксперт

Недавнее заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о том, что Россия является главным врагом США, свидетельствует о том, что "общеамериканские конкурсы" выигрывают "калиброванные кретины". Список "врагов Америки" сократится только тогда, когда Белый дом прекратит заниматься попытками вмешательства в дела чужих стран, сообщил политолог Евгений Сатановский.

Ранее Помпео заявил, что РФ стремится к "подрыву" основных принципов демократии США и входит в список врагов государства. Более того, Москва якобы проявляет активность в "киберпространстве" и несет угрозу для всех, "кто любит свободу". 

По словам эксперта, действующего госсекретаря, вероятно, "в детстве мало били". А когда каждая новоиспеченная администрация в Белом доме прекратит поучать все страны правилам жизни, то мир вдохнет полной грудью.

На деле же, считает Сатановский, РФ не является врагом для американской стороны – особенно если та прекратит вставлять палки в колеса, оставив попытки вмешательств в постсоветское пространство.

Истинными врагами Соединенных Штатов, продолжил эксперт, остаются многочисленные элиты из правительственных органов США, включая силовые структуры и финансовые ведомства – речь идет о ЦРУ, ФБР, Пентагоне и АНБ. В такой ситуации значимость слов Помпео стремится к нулю – со Штатами, которые представляют подобные политические деятели, дружить совершенно невозможно.

"Слишком уверены в своей исключительности. Но 90-е прошли", – заявил Сатановский.

Ранее политолог заявил, что ажиотаж в российских медиа из-за выборов президента в США не оправдан, так как отношения с Белым домом у России останутся на прежнем уровне.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Враждебное человечество мешает американскому режиму устанавливать свои порядки на своей планете! :))))
М
Ответить
не били его и остальных псаков,их такими выращивают,как мутантов австровенгерских,только этих уже по новым технологиям,ускоренным,нано,за три месяца формируются в инкубаторе и вылупляются
но миру не рассказывают,как и по чем,как короновирус запустили так и нынешн управляющ елиту сша распостраняют в стране
они только по формк морде лица разные и по уму все псаки помпеду
ксатаи,если стукнуть по голове будет звон,почти как у кастрюлей
Гость
Ответить
По внешнему виду и умственным способностям его били очень много, тяжелыми предметами, по голове и яйцам, и видимо продолжают.
Гость
Ответить
Гость
В развалине 404 уже проктологов не хватает, а теперь им дупы по самые ноздри разрывать будет. Это во всем мире90-е прошли в прошлом тысячелетии, а в 404 еще только должен прийти и навести порядок Бандера, сдохший еще при Хрущеве. Рагули из стекломоя машину времени сделали. Яка гхарна перемогха)))
БУ ГА ГА
Гость
Ответить
В развалине 404 уже проктологов не хватает, а теперь им дупы по самые ноздри разрывать будет. Это во всем мире90-е прошли в прошлом тысячелетии, а в 404 еще только должен прийти и навести порядок Бандера, сдохший еще при Хрущеве. Рагули из стекломоя машину времени сделали. Яка гхарна перемогха)))
1
новости партнеров
По теме

Санкции и другие меры: Байден готовит первый удар по России

Демократ думает, как наказать Москву за кибератаку, но Вашингтон пока не знает, кто стоял за взломом

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей