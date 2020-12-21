В Кремле причислили санкции США к гибридному оружию

В Кремле причислили санкции США к гибридному оружию
Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
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Односторонние санкции, которые вводят некоторые страны против других государств, иностранных граждан и компаний, можно считать гибридным оружием. Такого мнения придерживается официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя заявление российского предпринимателя Олега Дерипаски о том, что санкции – это орудия настоящей гибридной войны, поэтому людей, их провоцирующих, следует приравнять к государственным изменникам, Песков с ним частично согласился.

"Это действительно разновидность гибридной войны",

– заявил Песков, отметив при этом, что санкциями считаются только ограничительные меры, принятые решением Совбеза ООН. Односторонние меры незаконны с точки зрения международного права, считать их санкциями неправильно.

"Те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями",

цитирует РИА "Новости" слова Пескова. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле призыв Дерипаски услышали, но пока не ясно, последует ли за этим какая-либо законодательная инициатива.

На прошлой неделе Минкоммерции США ввело дополнительные санкции против граждан и компаний РФ. При этом в Совете ООН по правам человека указали на то, что попадающие в подобные "черные списки" люди незаконно лишены презумпции невиновности и возможности оправдаться.

Евгения НАГОРСКАЯ

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