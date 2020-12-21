Армении грозит новая революция - политолог

Армении грозит новая революция - политолог
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители страны по-прежнему возмущены результатом конфликта в Нагорном Карабахе, страсти накаляются

В Армении в любой момент может вспыхнуть новая революция. Такой вариант развития событий в ближайшее время не исключил политолог Иван Аркатов.  

По его словам, проигравший в Нагорном Карабахе глава правительства почти совсем лишился авторитета у граждан. Ему вряд ли дадут остаться на посту до конца положенного срока. 

Скоро может начаться новая революция. Народ, поднявший Никола Пашиняна до кресла премьер-министра, способен быстро сбросить его оттуда, отметил эксперт.

Обстановка в государстве не только неспокойная, но и крайне напряженная. Жители уверены, что результатами противостояния в Нагорном Карабахе стало унижение их страны, и произошло это из-за непрофессионализма руководителя кабмина. 

В Сюникской области Армении жители, недовольные установлением границы между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, забаррикадировали дорогу, чтобы не впустить премьера в регион. Надежд и чаяний населения своей страны глава правительства не оправдал, но подписание им соглашения с Азербайджаном было единственно верным в той ситуации решением, заявил РИА ФАН Аркатов.

Ранее в Баку вступились за Никола Пашиняна главу правительства. Его вины в разгроме армянской армии нет, сказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Санкции и другие меры: Байден готовит первый удар по России

Демократ думает, как наказать Москву за кибератаку, но Вашингтон пока не знает, кто стоял за взломом

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей