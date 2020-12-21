В Норвегии призвали освободить Россию от санкций

Ограничения вредят в том числе и экономике западных стран

Антироссийские санкции необходимо отменить, чтобы налаживать международную торговлю и бизнес, в том числе и с республикой Крым. С такой инициативой выступил норвежский политик Хендрик Вебер.

По его словам, многие скандинавские страны хотели бы вести торговлю с Россией, но боятся из-за принятых властями решений. Бизнесмен добавил: правительство необходимо убедить, что санкции мешают политической и деловой жизни между странами.

Хендрик Вебер заключил во время презентации книги "Наш Крым", что освобождение России от санкций благоприятно скажется и на экономике западных стран. Слова политика приводит РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил антироссийские санкции до середины следующего года.

Карина СИРАЗОВА

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