Оскандалившегося Додика госпитализировали после встречи в Лавровым

Оскандалившегося Додика госпитализировали после встречи в Лавровым
Милорад Додик. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У политика было обнаружено двустороннее воспаление легких

Члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика госпитализировали после контакта с зараженным коронавирусом. 

Сейчас политик чувствует себя хорошо, однако у него было обнаружено двустороннее воспаление легких. Врачи продолжают обследование и внимательно следят за состоянием Додика. До этого член президиума находится на самоизоляции после контакта с инфицированным, пишет РИА "Новости". 

Примечательно, что за неделю до этого Додик встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита боснийская сторона презентовала российскому министру 300-летнюю православную икону.

Однако позже разгорелся скандал, поскольку Киев направил БиГ ноту протеста, требуя объяснений, как "позолоченная икона из Луганска" вдруг оказалась в стране. 

В результате боснийская прокуратура начала проверку происхождения реликвии. МИД РФ же сообщили, что намерены вернуть подарок, чтобы выяснить его точное происхождение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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