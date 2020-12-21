В Раде призвали запретить подавать воду в российский Крым

В Раде призвали запретить подавать воду в российский Крым
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев отказывается открывать замороженную днепровскую артерию

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес в парламент законопроект, запрещающий разблокировать Северо-Крымский канал для подачу воды на полуостров до его "возвращения" под юрисдикцию Киева. Об этом парламентарий сообщил в своем "Фейсбук".

"Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается "водный кризис" и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины", – написал пан Гончаренко.

Битый крымчанами в 2014 г. и изгнанный с полуострова сторонник майдана отметил, что населению региона хватает воды "даже в самые засушливые годы" из собственных источников. По его мнению, больше воды Крыму требуется из-за развития промышленности и для военных баз РФ. Поэтому запуск СКК "приведет к дальнейшей милитаризации региона".

На ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что собственных водных запасов в Крыму вполне хватает, просто ранее этим не особо занимались. В настоящее время наши специалисты активно ведут розыски пресной воды, и Москва не станет на этом экономить. Глава государства пообещал решить данную проблему полуострова.

По словам Путина, у правительства страны есть план по восстановлению водоснабжения Крыма, а также Новороссийска и Геленджика.

Спустя два дня после президентского заявления в Крыму прошел запуск водовода из Кадыковского карьера для снабжения Севастополя. В ходе торжественной церемонии вице-премьер кабмина России Марат Хуснуллин рассказал, чточто источники обнаружили специалисты во время геологической разведке в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Дыбильные бандеровцы совсем сошли с ума!
Гость
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" и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины"

И идут эти разговоры в верховной зраде нелепого дефективного территориального образования 404, с целью отвлечь цибуляжоров от того, что им скоро крышка.
Гость
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Почему до сих пор продолжается поддержка экономики Украины? Предательство?
Гость
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Надо ввести санкции против Украины за перекрытие воды, газа, электроэнергии! Полностью закрыть российский рынок для украинских товаров!!!
Гость
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Да и уй на них, обойдемся.
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