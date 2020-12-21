В совершении преступления обвиняются и другие члены о координационного совета

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и других оппозиционеров.

Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" обвиняют в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности, чтобы в будущем захватить государственную власть неконституционным путем" говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее Светлана Тихановская предупредила белорусов о новых санкциях ЕС. По словам экс-кандидата в президенты РБ. Оказалось, что в начале 2021 года страны ЕС намерены обсудить четвертый пакет санкций, которые будут введены в отношении сторонников Лукашенко и компаний, репрессирующих рабочих за их политические взгляды.