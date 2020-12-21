Белоруссия нашла способ наказать Тихановскую

Белоруссия нашла способ наказать Тихановскую
Светлана Тихановская. Фото:Michael Sohn/dpa/www.globallookpress.com
В совершении преступления обвиняются и другие члены о координационного совета

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и других оппозиционеров.

Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" обвиняют в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности, чтобы в будущем захватить государственную власть неконституционным путем" говорится на официальном сайте ведомства.  

Ранее Светлана Тихановская предупредила белорусов о новых санкциях ЕС. По словам экс-кандидата в президенты РБ. Оказалось, что в начале 2021 года страны ЕС намерены обсудить четвертый пакет санкций, которые будут введены в отношении сторонников Лукашенко и компаний, репрессирующих рабочих за их политические взгляды.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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Правовед
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Фокус этого дела в том, что теперь Любой индивид, поддерживающий тем или иным способом Тихановскую и ейный координационный совет, автоматически становится пособником Экстремистов... Со всеми вытекающими последствиями в виде УГОЛОВНОЙ ответственности с отсидкой. О сутках можно не мечтать - счет пойдет на годы. Причем Законно.
Гость
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