Оппоненты Додона заблокировали спорный документ накануне запланированной инаугурации Санду

В Конституционном суде Молдавии оспорили закон о возвращению русскому языку статуса языка межнационального общения. Соответствующее обращение поступило от двух членов "Платформы Достоинство и правда".

Как сообщает агентство "Регнум", два оппозиционных депутата Мария Чобану и Дину Плынгэу просят, чтобы КС проверил закон о русском языке на соответствие Конституции страны. Они добились приостановки действия документа, пока высший суд не вынесет своего вердикта.

Напомним, 16 декабря республиканский парламент одобрил приданию русскому языку повышенного статуса. По решению депутатов, в местный эфир возвращаются программы российского телевидения и радио. Кроме того, молдавские госчиновники обязаны по просьбе граждан отвечать им на русском языке, в том числе в документах.

Спустя два дня действующий президент страны Игорь Додон одобрил данный законопроект. Таким образом, он выполнил обещание вернуть русскому языку статус языка межнационального общения аккурат перед сложением своих полномочий.

С данным законом не согласна избранный президент Молдавии Майя Санду. Вердикт КС, возможно, будет политическим решением. Добавим, инаугурация Санду должна состояться уже 24 декабря.

