Хакеры атаковали десятки американских учреждений и компаний

Вашингтон снова обнаружил следы русских в недавних хакерских атаках на американские ведомства и компании. С таким старым "свежим" обвинением в наш адрес выступил сегодня генпрокурор США Уильям Барр.

"По информации, которая есть у меня, я согласен с оценкой госсекретаря (Майка) Помпео, что очевидно, что это были русские, но я не буду обсуждать это сверх того", – сказал чиновник журналистам.

Ранее на прошлой неделе глава Госдепа в интервью журналисту Бену Шапиро заявил, что Россия на протяжении многих лет "последовательно применяет киберсредства против Соединенных Штатов". По его Помпео, Москва пыталась вмешиваться в американские выборы 2008, 2012, 2016 годов. А вот в 2020-ом Вашингтон смог дать отпор.

Как пишет в понедельник издание The Wall Street Journal масштабной атаке хакеров в нынешнем году подверглись правительственные учреждения Штатов. Также они коснулись компаний Cisco Systems, Intel, NVidia, VMware, Belkin,SolarWinds и международной аудиторской Deloitte.

По информации издания, пострадали по меньшей мере 24 организации, которые устанавливали программное обеспечение Orion с запущенным в него якобы российскими хакерами вредоносным кодом.

Ранее в хакерской атаке на Вашингтон Россию обвинил американский сенатор, призвав ответить не только санкциями.