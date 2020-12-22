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Министерство торговли Соединенных Штатов обнародовало перечень из 103 российских и китайских компаний, деятельность которых связана с военной сферой. Белый дом принял в отношении организаций ограничения на экспорт.
Согласно приведенным данным, в перечень вошли 45 российских организаций и 58 китайских. В самом документе указывается, что под ограничения попал пока основной транш из всех предприятий, продуктами и услугами которых пользуется оборонная сфера, отмечает URA.ru.
"Правительство США определило, что эти объекты представляют собой неприемлемый риск использования или перенаправления для "конечного использования в военных целях", – говорится в документе.
В декабре Вашингтон ввел персональные санкции в отношении трех граждан РФ.
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