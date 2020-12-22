Вашингтон внес в "черный список" более 100 организаций

Министерство торговли Соединенных Штатов обнародовало перечень из 103 российских и китайских компаний, деятельность которых связана с военной сферой. Белый дом принял в отношении организаций ограничения на экспорт.

Согласно приведенным данным, в перечень вошли 45 российских организаций и 58 китайских. В самом документе указывается, что под ограничения попал пока основной транш из всех предприятий, продуктами и услугами которых пользуется оборонная сфера, отмечает URA.ru.

"Правительство США определило, что эти объекты представляют собой неприемлемый риск использования или перенаправления для "конечного использования в военных целях", – говорится в документе.

В декабре Вашингтон ввел персональные санкции в отношении трех граждан РФ.