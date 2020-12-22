Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Суды Незалежной приняли решение о заочном аресте 32 судов за вхождение в порты Крыма. Решение принято в соответствии с ходатайством прокуратуры Украины.
Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства Незалежной, указанные объекты якобы нарушили действующий порядок использования водной территории полуострова из-за незаконного въезда. Ведомство намерено послать запрос в украинский Интерпол, где корабли должны объявить в международный розыск. После этого Киев может обратиться к компетентным органам остальных государств с просьбой об аресте указанных объектов.
В прокуратуре не указали данные о принадлежности упомянутых судов.
Также в ведомстве Незалежной сообщили, что действия судов в соответствии с государственным законодательством квалифицируются как подрыв суверенитета страны, что грозит наступлением уголовной ответственности для владельцев судов, их капитанов и операторов.
Напомним, украинская сторона объявили порты Крыма закрытыми в 2014 году для международного судоходства после воссоединения полуострова с остальной частью России. Москва выступает против этого решения.
Ранее украинская прокуратура арестовала десятки кораблей за использование услуг, предоставляемых портами Крыма. В надзорной службе сообщили, что стоянка кораблей в "закрытых" гаванях полуострова, который является "временно оккупированной" территорией, несанкционирована.
Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях
Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью