Украина арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма

Украина арестовала 32 судна за заходы в порты Крыма
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведомство намерено объявить корабли в международный розыск через Интерпол

Суды Незалежной приняли решение о заочном аресте 32 судов за вхождение в порты Крыма. Решение принято в соответствии с ходатайством прокуратуры Украины.

Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства Незалежной, указанные объекты якобы нарушили действующий порядок использования водной территории полуострова из-за незаконного въезда. Ведомство намерено послать запрос в украинский Интерпол, где корабли должны объявить в международный розыск. После этого Киев может обратиться к компетентным органам остальных государств с просьбой об аресте указанных объектов.

В прокуратуре не указали данные о принадлежности упомянутых судов.

Также в ведомстве Незалежной сообщили, что действия судов в соответствии с государственным законодательством квалифицируются как подрыв суверенитета страны, что грозит наступлением уголовной ответственности для владельцев судов, их капитанов и операторов.

Напомним,  украинская сторона объявили порты Крыма закрытыми в 2014 году для международного судоходства после воссоединения полуострова с остальной частью России. Москва выступает против этого решения.

Ранее украинская прокуратура арестовала десятки кораблей за использование услуг, предоставляемых портами Крыма. В надзорной службе сообщили, что стоянка кораблей в "закрытых" гаванях полуострова, который является "временно оккупированной" территорией, несанкционирована.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Чтобы хохлы не скучали в качестве санкций надо национализировать в Крыму и во всей России всю имеющуюся украинскую недвижимость, в том числе санатории, базы отдыха и пр. И пусть поскачут!!!
М
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ни как не могут остановиться,прыгают и прыгают в своем неуемном дибилизме
этож надо так выродиться,за какие то десять лет обратно на пальмы
атавизм....
Гость
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Рагуль зостанеться свиней. (с)
Акиншин В.Н.
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Украина дарит ЯВРОПИ сваё усё, кали дастануть в Международном суде наши ш тугаменты, на то что обменен Крым при повторе Хрущёва и тадя задалбаитеся платить, прям как нашинскаи ВАМ за газ, кали перекрыли в 2.9, а стокма караблёв!!! - ого-гошеньки, тама ш няма вады блиська ш!!!
Гость
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А головой об стенку побиться чтобы кастрюля громче звенела? Дебилы в чистом виде.
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