Ведомство намерено объявить корабли в международный розыск через Интерпол

Суды Незалежной приняли решение о заочном аресте 32 судов за вхождение в порты Крыма. Решение принято в соответствии с ходатайством прокуратуры Украины.

Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства Незалежной, указанные объекты якобы нарушили действующий порядок использования водной территории полуострова из-за незаконного въезда. Ведомство намерено послать запрос в украинский Интерпол, где корабли должны объявить в международный розыск. После этого Киев может обратиться к компетентным органам остальных государств с просьбой об аресте указанных объектов.

В прокуратуре не указали данные о принадлежности упомянутых судов.

Также в ведомстве Незалежной сообщили, что действия судов в соответствии с государственным законодательством квалифицируются как подрыв суверенитета страны, что грозит наступлением уголовной ответственности для владельцев судов, их капитанов и операторов.

Напомним, украинская сторона объявили порты Крыма закрытыми в 2014 году для международного судоходства после воссоединения полуострова с остальной частью России. Москва выступает против этого решения.

Ранее украинская прокуратура арестовала десятки кораблей за использование услуг, предоставляемых портами Крыма. В надзорной службе сообщили, что стоянка кораблей в "закрытых" гаванях полуострова, который является "временно оккупированной" территорией, несанкционирована.