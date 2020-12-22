Украинцам напомнили о судьбе Японии после призывов взорвать Крымский мост

Украинцам напомнили о судьбе Японии после призывов взорвать Крымский мост
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Незалежная рискует нарваться на разрушительные действия российской стороны

Украина рискует навлечь на себя глобальную катастрофу, если выношенные провокации против России в виде взрыва Крымского моста и атаки флота ВМС РФ будут реализованы. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее украинский политэксперт Зиновий Свереда призвал власти Незалежной устроить "оккупантам" "Перл-Харбор" в виде подрыва Крымского моста и разгрома вражеского флота. По словам воинственного политолога, такие методы позволят Незалежной "вернуть" потерянные территории.

Белик заявил, что ответ Штатов после атаки японской авиации на Перл-Харбор стал для Токио настоящей катастрофой – такая же участь ждет и Киев. Однако украинский Генштаб отдает себе в этом отчет, осознавая возможные  последствия, передает РИА Новости.

Также парламентарий напомнил, что в генштабе РФ заявляли об уничтожении командного центра Украины в случае агрессии Киева. В таком случае, считает депутат, кабинет, в котором отдадут столь бессмысленный приказ об атаке на Крым, будет стерт с лица земли "ракетными гостями".

Ранее стало известно о попытках украинской армии модернизировать комплекс "Нептун" для поражения Черноморского флота России.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Во как оккупантским поносом понесло! и санкции ни почём и вообще оккупанты положили на всех и всё. Что хочу то вытворяю!
Довытворяетесь………...
Ты хоть кто, чудище, сколько за свой бред получаешь в гейдолларах???
Гость
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Дебилам какелам: на карту посмотрите, где великая РОССИЯ а где ваше <цензура> УкроЖмеринкоЗажопинск, просто по размерам. Вопросы, ублюдки?
Гость
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Незалежной не существует. Есть залежная, но и ее не станет если рыпнутся.
Гость
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Причем, что прикольно, если найти кучку упырей в Украине которые несут эту чушь и точеными ударами ломом промеж глаз отправить в ад, то с нормальными людьми мы договоримся и не надо будет ни Крым ни Донбасс делить! Можно же быть людьми как раньше и <цензура> в угоду утыркам из Омерики не изрыгать!
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Вот точно вашим хохлостанским Крым ни когда и не будет!!! Ура!!! На гомосессии в ООН недоделанные подстилки америкосов проголосовали ЗА!!! Умные люди либо воздержались либо против. При этом спроси любого в Европе чей Крым, скажут либо где это??? Либо Российский. Вам то он зачем??? И самое прикольное, что у нас ни кто не говорит типа давай замочим всех в Украине или давай все захватим, но нет же блин по разумению дебильных русофобов Россия весь мир захватит скоро. На хрен он нужен. Своих проблем хватает.
Во как оккупантским поносом понесло! и санкции ни почём и вообще оккупанты положили на всех и всё. Что хочу то вытворяю!
Довытворяетесь………...
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Надуйте посильнее щёки.
Вас весь мир признал оккупантами. Ждите новых санкций и закручивания гаек до полного развала РФ, так как это было с СССРом.
На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
Милитаризация Крыма, осуществляемая РФ как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.
Вот точно вашим хохлостанским Крым ни когда и не будет!!! Ура!!! На гомосессии в ООН недоделанные подстилки америкосов проголосовали ЗА!!! Умные люди либо воздержались либо против. При этом спроси любого в Европе чей Крым, скажут либо где это??? Либо Российский. Вам то он зачем??? И самое прикольное, что у нас ни кто не говорит типа давай замочим всех в Украине или давай все захватим, но нет же блин по разумению дебильных русофобов Россия весь мир захватит скоро. На хрен он нужен. Своих проблем хватает.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Надуйте посильнее щёки.
Вас весь мир признал оккупантами. Ждите новых санкций и закручивания гаек до полного развала РФ, так как это было с СССРом.
На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
Милитаризация Крыма, осуществляемая РФ как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.
Надуйся как жаба в брачный период и <цензура> ниц перед своим ООН. Они примут еще 100500 резолюций тебе на радостьи все останется как есть. Бундесам недавно представители РФ и Китая объяснили в ООН где их место и что ни за птицы, а 404 там нет вообще. Так что обделайся в шаровары от радости и повесь эти резолюции в свой сельский туалет.
Гусь без лап
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Надуйте посильнее щёки.
Вас весь мир признал оккупантами. Ждите новых санкций и закручивания гаек до полного развала РФ, так как это было с СССРом.
На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
Милитаризация Крыма, осуществляемая РФ как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.
Чел, резолюция не имеет никакой юридической силы. И посмотри кто главным образом за нее выступил - в основном Европа и сателлиты Штатов. Ну камон, как ты можешь взрывать пукичи у недовольной ваты если можешь лишь глупо цитировать и приводить выдержки. Ну и что ты на СССР взъелся? Сам был СССРом. Да еще и без первоисточников, ссылаешься только на новостные говноиздания. Хоть бы разобрался. Тебе что, зря платят деньги?
Вячеслав Москва
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“…Ждите новых санкций и закручивания гаек до полного развала РФ, так как это было с СССРом…” – чудак, как гритца, напугал ежа голой задницей.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Ответить
Надуйте посильнее щёки.
Вас весь мир признал оккупантами. Ждите новых санкций и закручивания гаек до полного развала РФ, так как это было с СССРом.
На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
Милитаризация Крыма, осуществляемая РФ как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.
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