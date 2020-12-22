Кремль расширил список лиц, которым запрещен въезд в РФ

Принятие ограничительных мер против российских граждан из-за их мнимой причастности к инциденту с оппозицинером Алексеем Навальным неприемлемо и незаконно. Соответствующее заявление сделали в российском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что государства, выступившие с подобной инициативой, не стали утруждать себя предоставлением необходимых доказательств, несмотря на многочисленные запросы Москвы. Более того, партнеры указанных стран по Евросоюзу также не получили материалов от коллег.

Как отмечает МИД, решение об ограничении мер в отношении ряда граждан РФ не соответствует положениям прерогатив Совбеза ООН и принципов невмешательства во внутренние дела стран. По этой причине Россия расширила ответные меры о запрете на въезд для представителей европейских государств. В санкционный список Кремля вошли те лица, которые причастны к усилению санкционной активности Евросоюза против РФ. Речь идет о запрете на въезд в территорию России.

Подобные действия западных государств будут в дальнейшем санкционироваться ответными мерами, заявляется на сайте МИД. 22 декабря ведомство вызвало руководителей диппредставительств Германии, Франции и Швеции.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что решение ЕС об ограничении против РФ из-за "отравления" Навального вызвано отсутствием правильного решения по разъяснению ситуации со стороны Москвы.