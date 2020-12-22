Уходящая администрация Белого дома активизировалась с новыми санкциями

Вашингтон злоупотребляет понятием "национальная безопасность" в угоду той части американской элиты, которой выгодно ухудшение отношений с Россией и Китаем. К такому мнению пришел зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя новый черный список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, в отношении которых США вводят ограничения на экспорт, Медведев обратил внимание, что перечень единый. Это, по его мнению, показательно, поскольку именно Москва и Пекин выступают за полную отмену всех санкций на фоне пандемии COVID-19. Но для Вашингтона важно как раз это время использовать для устранения возможных конкурентов.

Такая политика США явно не имеет отношения "ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая", уверен Медведев. При этом он отметил, что попытка таким образом надавить на Москву и Пекин себя не оправдает. Влияние внешних санкций на политику России и Китая "стремится к нулю", подчеркнул Медведев.

Ранее в Кремле причислили рестрикции США к гибридному оружию.