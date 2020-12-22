Двойные стандарты: политолог разъяснил политику США по Белоруссии

Двойные стандарты: политолог разъяснил политику США по Белоруссии
Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон предпочитает договариваться с непризнанными им властями республики, а не с оппозицией

Соединенные Штаты занимают весьма двойственную позицию в любом внешнеполитическом направлении – исключением не стала и Белоруссия, несмотря на прибытие в республику американского посла. Такое заявление сделал политолог Николай Межевич.

Специалист напомнил, что недавно Сенат выступил за обложение Минска персональными санкциями за "фальсификацию выборов и репрессии". Также в соответствии с принятыми мерами координационный совет оппозиционеров признан законным органом для мирной передачи полномочий, а самого главу республики Александра Лукашенко объявили нелегитимным президентом.

Несмотря на вынесенное решение, заявил Межевич, Штаты планируют направить в Минск своего посла – представитель американской дипмиссии должен обратиться именно к официальным властям, а не к экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской. В таком свете событий Белый дом ведет себя довольно противоречиво – несмотря на заявленную незаконность Лукашенко, договариваться Вашингтон предпочитает именно с ним, а не с оппозицией.

"Так что если Вашингтону нужно обсудить насущные дела, а не идеологические воззрения, он не отказывается от прямого контакта с официальным Минском", – заявил специалист в беседе с РИА ФАН.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что в подавлении протестных настроений Лукашенко помог сам Запад.

Егор МАЛКОВ

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