Москва пошла на ряд мер из-за санкций Европы

Россия не стала молчать после введения Европой санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Немецкие СМИ выяснили, что некоторые представители аппарата правительства Германии теперь не смогут посещать нашу страну. При этом Берлин пока не знает, кого именно коснулись ограничения.

Об этом со слов временного поверенного в делах посольства Германии в Москве Беате Гжески пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Европе не стали утруждать себя тем, чтобы предоставить информацию по делу блогера, а ввели рестрикции. Поэтому Россия расширила санкции против ЕС.