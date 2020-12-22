Трамп лишил Байдена инструмента влияния на Россию

Трамп лишил Байдена инструмента влияния на Россию
Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Белый дом остался без глаз и ушей за Уралом

Проигравший выборы в США Дональд Трамп преподнес оппоненту прекрасный "подарок", лишив его инструментов контроля над гражданским обществом в России. К такому выводу пришел доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, оценивая последние шаги действующей американской администрации.

Решение Белого дома закрыть консульства во Владивостоке и Екатеринбурге  вызвало недоумение как среди россиян, так и американцев. Первые поняли, что фактически лишились возможности получить визу и попасть в Штаты будь то с деловой или туристической целью. Вторые остались без поддержки в любой трудной ситуации, ведь из Москвы за Урал и тем более на Дальний Восток быстро не доберешься, да и некогда будет разъезжать немногом остающимся работать в РФ американским дипломатам.  

По официальной версии, решение о закрытии было принято на фоне пандемии, а также продиктовано желанием продемонстрировать недовольство событиями 2017 года. Тогда Москва потребовала от Вашингтона уравнять число дипломатических работников, и американской стороне пришлось сокращать штат с 1200 сотрудников дипмиссий до 455.  

По мнению Мирзаяна, Госдеп предпочел тогда сократить не шпионов и агентов влияния, а консульских работников, пишет "Взгляд". В итоге возникли сложности с оформлением американских виз – с документами стало просто некому работать, но "глаза и уши" Белый дом сохранил. Решением закрыть консульства Трамп лишает Байдена этого инструмента.

Конечно, новый президент сможет повернуть процесс вспять. Но это послужит против него. Тот же Трамп обвинит новую администрацию в сотрудничестве с Кремлем: "Может сказать, что при нем консульства закрывались, а при Байдене – ровно наоборот", – поясняет Мирзаян.  

О решении США оставить дипмиссию только в столице России стало известно на прошлой неделе.

Николай ВИКТОРОВ

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