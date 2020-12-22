Закон об иноагентах не коснется экологов и благотворителей

Закон об иноагентах не коснется экологов и благотворителей
Фото: duma.gov.ru
Такое решение приняли парламентарии

Госдума одобрила во втором чтении проект, который регламентирует деятельность иностранных агентов. Из-под действия данного документа решено вывести компании и физические лица, которые занимаются неполитической деятельностью.

При этом к такой занятости отнесена деятельность в сфере благотворительности, науки, соцзащиты россиян, соцобслуживания граждан, а также в области здравоохранения, искусства, культуры, экологии, пропаганды здорового образа жизни и других.

Как отметил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, прояснить, что относится к неполитической деятельности необходимо для того, чтобы исключить возможность безосновательного присвоения статуса иноагента общественным объединениям и НКО.

Помимо этого, закон обязывает проставлять маркировку об иностранном агенте только прессу. Такие требования не распространяются на блогеров и простых россиян, отмечает "Интерфакс".

Напомним, обсуждаемый проект утверждает, что иноагентом могут признать общественные объединения, которые не зарегистрировались в качестве юрлица. Также такой статус может быть присвоен физлицам. Одним из признаков включения в данную категорию является осуществление политической деятельности на территории Российской Федерации.

Ольга ФЕДОРОВА

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