В погоне за новыми территориями: названо место битвы между Россией и США

В погоне за новыми территориями: названо место битвы между Россией и США
Фото: pixabay.com
В противостоянии могут принять участие Китай и Индия

Развитие человечества не стоит на месте. Последнее время все более явно встает вопрос о господстве в космосе. По мнению зарубежного эксперта Пола Антонопулоса, новым полем битвы ведущих держав станет Луна.

Известно, что США к 2027 г. планирует создать на спутнике Земли полноценную атомную станцию. Лунная база, которая будет питаться энергией от этой станции, позволит всерьез заговорить о детальном изучении Марса.

Такие притязания американцев свидетельствуют, что это государство всерьез намерено установить свое господство в просторах космоса. Наличие атомной станции на Луне может привести к тому, что это небесное тело станет местом массового производства ядерного оружия.

При этом никто не позволит США беспрепятственно распространять свое влияние за пределы нашей планеты. Такое положение дел точно не устраивает Россию и Китай. В то же время, Индия также заявляет о своих интересах в отношении Луны.

По мнению Антонопулоса, ситуация вокруг спутника Земли приведет к тому, что активизируется гонка вооружений, а крупные мировые державы начнут претендовать на лунные территории. По прогнозам эксперта, уже в будущем году стартует масштабная битва за Луну, передает портал Global Research.

Ранее сообщалось, что США просят у союзников помощи в противостоянии России в космосе. Пентагон испугался развития совместных программ РФ и КНР по исследованию околоземного пространства.

Ольга ФЕДОРОВА

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У штатов есть шанс до намеченного срока отправится в лунный военный округ в штаб генерала ДУХОНИНА, навсегда.
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На земле бы навели порядок.
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