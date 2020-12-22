Оборонная сфера России устоит под натиском санкций США

Американцы пытаются остановить развитие РФ и Китая

Новые санкции США в отношении сразу 45 российских компаний не окажут сильного влияния на оборонную сферу страны и Россию в целом. Об этом заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, Вашингтон вводит очередную порцию рестрикций всякий раз, когда подходит к концу каденция действующего президента. Тогда американский Минпромторг и "выкатывает сюрпризы". Данную политику сенатор назвал однообразной и не вызывающей особой реакции в Москве.

Подобными действиями нынешние Штаты просто пытаются сдерживать своих конкурентов, в том числе развивающиеся сейчас РФ и КНР, считает политик.

"Я думаю, что на нашу оборону это никак не повлияет, мы самодостаточны. Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", – цитирует телеканал "360" Джабарова.

Напомним, под санкционную дубину Вашингтона из отечественных компаний угодили, в том числе, Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные предприятия авиационной, космической и иных отраслей России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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