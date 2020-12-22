Берлин обиделся из-за ответных санкций Москвы

Берлин обиделся из-за ответных санкций Москвы
Фото: Ralf Hirschberger/dpa/www.globallookpress.com
Германия считает, что ее не за что наказывать

Немецкий МИД высказался по поводу введенных Россией ответных санкций по делу якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. В Берлине наши контрмеры посчитали несправедливыми.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии заявила, что не видит в ситуации вокруг Навального причин для введения ответных санкций со стороны России.

Немцы вновь напирают на то, что Россия должна провести расследование дела о якобы примененном боевом отравляющем веществе, передает РИА "Новости". При этом Берлин все также отказывается предоставлять информацию о случившемся.

Сегодня стало известно, что Россия запретила въезд представителям кабмина Германии. До этого в российском МИД поясняли, что европейцы решили не утруждать себя предоставлением данных по делу блогера, а ввели рестрикции. Поэтому Москва расширила санкционные ограничения против ЕС.

Ольга ФЕДОРОВА

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