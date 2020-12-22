Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Немецкий МИД высказался по поводу введенных Россией ответных
санкций по делу якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. В Берлине
наши контрмеры посчитали несправедливыми.
Пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии заявила, что не видит в ситуации вокруг Навального причин для введения ответных санкций со стороны России.
Немцы вновь напирают на то, что Россия должна провести расследование дела о якобы примененном боевом отравляющем веществе, передает РИА "Новости". При этом Берлин все также отказывается предоставлять информацию о случившемся.
Сегодня стало известно, что Россия запретила въезд представителям кабмина Германии. До этого в российском МИД поясняли, что европейцы решили не утруждать себя предоставлением данных по делу блогера, а ввели рестрикции. Поэтому Москва расширила санкционные ограничения против ЕС.
На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами