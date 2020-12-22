Губернаторы озвучили задачи обновленного Госсовета

Губернаторы озвучили задачи обновленного Госсовета
Фото: kremlin.ru/
Профильные комиссии займутся насущными вопросами жизни страны

Накануне глава РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Госсовета страны, который после внесения поправок в Конституцию стал настоящим органом власти. В Госсовете будет 18 профильных комиссий, которые возглавят губернаторы. 

В предыдущем составе Госсовета также было 18, но рабочих групп, которые теперь же будут постоянными комиссиями. За каждой будет закреплена своя сфера: экономическое развитие, экология, цифровизация и другие. Комиссия, ответственная за связи, коммуникации и "цифру", будет работать над переводом обращений людей в онлайн-формат. 

"Приоритеты мы смотрим из количества обращений в МФЦ и видим, что львиная доля обращений – это в Росреестр, Роскадастр, предоставление различных выплат. Все это должно быть переведено в цифру, и это является главной стратегической задачей",

– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который руководит данной комиссией. 

Андрей Воробьев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава региона обратил внимание на то, что гражданам должно быть комфортно получать государственную услугу, чтобы они не тратили силы и время на лишние бумаги. Для этого нужны цифровые базы, которые необходимо подготовить. Воробьев подчеркнул, что в 2020-м в стране приняли стратегическое решение и отформатировали базы, что дает возможность, например, записать ребенка в детский сад, оставаясь дома. Губернатор указал на то, что цель – это внедрить систему в самое ближайшее время. 

Комиссия по экономике станет защищать бюджеты регионов и реализовать нацпроекты по производительности труда и экспорту. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель комиссии.

"Год непростой, сложный для региональных бюджетов, и основная задача, которую мы перед собой ставили – защитить региональные бюджеты, у которых снизились доходы и увеличились расходы",

– сказал он, добавив, что и губернаторы, и правительство провели слаженную работу в команде.

Алексей Текслер. Фото: Ministry of Energy of the Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com

Госсовет не обделит вниманием проблемы экологии и природных ресурсов. Профильную комиссию возглавит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, россияне все больше интересуются вопросом экологии. Через три года в городах не должно быть свалок, захоронений твердых коммунальных отходов должно стать в два раза меньше, а объемы сортировки мусора увеличены. Никитин уточнил, что это будет напрямую влиять на жизнь граждан. Губернатор полагает, что переход временных рабочих групп в статус постоянных комиссий поднимет эффективность и положение Госсовета. Никитин заметил, что так регионы будут услышаны, а также качество работы станет лучше. 

В обновленный Госсовет попали 104 человека. Среди них оказался глава правительства Михаил Мишустин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также 81 губернатор и другие лица.

Полина ИВАНОВА

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