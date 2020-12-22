Российский политолог довел помощницу Зеленского до истерики - видео

Российский политолог довел помощницу Зеленского до истерики - видео
Владимир Зеленский. Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Депутат Рады угрожала покинуть съемочную площадку

Депутат от правящей партии "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк закатила истерику в эфире телеканала "НАШ". Причиной агрессии помощницы Зеленского стало высказывание российского политолога Олега Бондаренко. 

Так, эксперт напомнил, что украинский язык в УССР не только не ущемлялся, но и имел весомое преимущество над русским. Бондаренко подчеркнул, что во времена Советского Союза не было никакого "вытеснения" украинского языка, это доказывает и большое число книг, печатавшихся на этом языке. 

"Зачастую нельзя было найти переводные издания Вальтера Скотта на русском, а на украинском они были. И много-много другого чего еще", – высказался Бондаренко. 

Реакция Василевской-Смаглюк не заставила себя долго ждать. Возмущенная соратница президента Украины тут же потребовала убрать из эфира либо ее, либо российского политолога, назвав слова Бондаренко "унизительным бредом", который слушать она не намерена. 

"Я не могу это слышать. Давайте выберем: или я, или он. Я просто не могу это слышать – ему смешно. Кто это такой, о чем с ним разговаривать вообще?" – кричала депутат Рады. 

Ранее Украина ввела запрет на использование иностранных языков в сфере обслуживания. Со следующего года русскоговорящим клиентам будет отказано в оказании услуг.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Действительно и в Украине в частности было полно книг на украинском языке которые ни кто не читал и не покупал. Ни кто не хотел в том же Киеве учится в украиноязычных школах. Вчерашние троечники по украинскому языку сегодня издают книжки на мове за бюджнетые деньги, приспособились ребята на все 100. Скажем в Узбекистане полно было русскоязычных книг, но узбеки их не покупали и не читали, нафиг им нужен был Пушкин. Такова была реальность. а не ну которую рисуют случайно попавшие в Украине во власть недоумки.
Гость
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С таким отребьем как рагули можно говорить только так как это делали поляки до революции: предварительно выдрав плетьми до полусмерти. Рагуль - скот, понимает только хлыст. Пшеки вообще делали с этим быдлом что хотели, например, самок рагулей подвешивали за волосы или вверх ногами, просто чтобы проверить через сколько времени быдло окочурится. Теперь пшеки их друзья, а коммунисты, по чудовищному недомыслию давшие им статус людей, понастроившие всего что только можно, главные враги и тюремщики.
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