Наших сограждан опять обвиняют в шпионаже

Антироссийская истерия докатилась до Колумбии. Сегодня в местной прессе появилась информация, что из этой латиноамериканской страны выгнали двух российских дипломатов. Причиной стало подозрение, что россияне пытались выведать секреты колумбийцев.



Так, местная газета пишет, что страну спешно пришлось покинуть дипломату А. Паристову и А. Белоусову. Россияне более двух лет прожили на территории Колумбии.

Инсайдеры сообщили, что дипломаты якобы занимались вербовкой информаторов в городе Кали. Также нашим согражданам приписывают попытки разузнать секретные сведения, связанные с вопросами использования минеральных ресурсов.

По имеющимся данным, дипломаты вылетели из Колумбии еще 8 декабря, пишет газета El Tiempo.

Позже эту информацию подтвердили в миграционной службе государства, добавляет издание "Комсомольская правда".

Напомним, недавно такие же действия осуществили власти Нидерландов. Тогда из страны выдворили двух дипломатов, работавших в посольстве РФ в Гааге. Россиян также заподозрили в шпионаже.