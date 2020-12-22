На Украине вскрылись серьезные проблемы с "ракетой-убийцей" Крымского моста

На Украине вскрылись серьезные проблемы с "ракетой-убийцей" Крымского моста
Кадр youtube.com
Военный эксперт назвал "Нептун" провальным проектом

Недавно киевский режим во всеуслышание заявлял, что создал ракетный комплекс, который способен стереть в порошок Крымский мост. Однако на деле оказалось, что такие высказывания скорее из области фантастики и у техники нет никаких перспектив. В этом убежден военный эксперт Тарас Чмут.

Специалист напомнил, что предприятие "КрАЗ", которое выпускало тягачи для данной системы, перестало существовать. Его способна заменить чешская компания "Tata", однако это процесс не быстрый. Смена производителя подразумевает, что придется переделывать исследовательскую батарею, а также провести полный цикл испытаний.

Военный эксперт также добавил: даже украинские специалисты отмечают, что данная система является "сырой". По мнению Чмута, поступление "Нептуна" на вооружение в армию Украины было не более чем популистской выходкой. В целом, военные сами не знают, что делать с этим комплексом.

Эксперт также добавил, что высока вероятность дополнительного финансирования данного проекта. Возможно, украинцы запустят разработку нового варианта комплекса, однако такие мероприятия займут несколько лет. К тому времени "Нептун" может потерять свою актуальность. Своим мнением Чмут поделился в эфире ютуб-канала  "Skrypin".

К слову, недавно украинский политолог предложил силой забрать Крым и Донбасс. По мнению Зиновия Свереды, взорвать Крымский мост – отличная идея. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Сегодня посмотрел как Навальный разоблачал фсбшных уродов, которые на государственном уровне вычищали его синие трусы от остатков "новичка" становится мерзко.
Не ужели люди могут опускаться до такого уровня.
Вам то самим не противно.
Приснилось чтоли?
Гость
Ответить
Гость
Сегодня посмотрел как Навальный разоблачал фсбшных уродов, которые на государственном уровне вычищали его синие трусы от остатков "новичка" становится мерзко.
Не ужели люди могут опускаться до такого уровня.
Вам то самим не противно.
Офицер ФСБ по открытой связи выдавал непойми кому гостайны. Надо быть рагулем, да еще под стекломоем, чтобы поверить в это. Ну и сработало! Нашелся рагуль, убитый в ноль со стекломоя. Да наверняка еще и не один! Для вас и старались, хоть кто-то оценил, а что оценили невменяемые, это не важно.
Гость
Ответить
Танк "Навозец" не существует, спутник "Лебедь" не смогли сделать даже совместно с канадцами, 4 ступень недавно угробила европейскую ракету, пулемет "Кум" не стреляет, миномет "Молот" угробил больше хохлов, чем тех, в кого стреляли, на танковый биатлон в Польшу поехали неработающие танки (а на соревнования отправляют лучшие экземпляры), у БТР-ов трескается броня, морские катера "Гюрза" переворачиваются в 4 бальный шторм и так далее. Не можешь какать - не мучай дупу. Ну какие ракеты? Нет у хохлов ни материальной базы, ни научной, ни промышленной чтобы создать хоть что-то.
Гость
Ответить
Гость
Тоже мне новость. Рагули вообще ничего за 30 лет не сделали. И не сделают. Рагуль может только разрушать, а создавать не способен на генном уровне. Еще незабвенный Павел Яцина говорил "Зачем нам учеба? Нам ум не товарищ!"
Сегодня посмотрел как Навальный разоблачал фсбшных уродов, которые на государственном уровне вычищали его синие трусы от остатков "новичка" становится мерзко.
Не ужели люди могут опускаться до такого уровня.
Вам то самим не противно.
Гость
Ответить
Тоже мне новость. Рагули вообще ничего за 30 лет не сделали. И не сделают. Рагуль может только разрушать, а создавать не способен на генном уровне. Еще незабвенный Павел Яцина говорил "Зачем нам учеба? Нам ум не товарищ!"
1
новости партнеров

Почему укладка "Северного потока-2" идет ускоренными темпами - эксперт

На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами

Трамп лишил Байдена инструмента влияния на Россию

Белый дом остался без глаз и ушей за Уралом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей