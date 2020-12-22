Сын Павла Грудинина заявил о желании вступить в "Единую Россию"

Об этом сын политика сообщил РИА Новости

Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин написал заявление о вступлении в партию "Единая Россия". Об этом он сообщил РИА Новости.

"Во фракцию ("Единая Россия" – ред.) я еще пока что не вступил, только документы отправил. Поживем, увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно", – цитирует агентство Грудинина.

Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что 20 декабря прошли довыборы депутата в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. Депутатом был избран Артем Грудинин. За его кандидатуру проголосовали более пятисот избирателей.

Анна СОРОКИНА

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