Сын Павла Грудинина заявил о желании вступить в "Единую Россию"

Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
695 новости
Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин написал заявление о вступлении в партию "Единая Россия". Об этом он сообщил РИА Новости.
"Во фракцию ("Единая Россия" – ред.) я еще пока что не вступил, только документы отправил. Поживем, увидим. Я заявление написал, надеюсь, что оно будет рассмотрено положительно", – цитирует агентство Грудинина.
Ранее в пресс-службе Мособлизбиркома сообщили, что 20 декабря прошли довыборы депутата в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14. Депутатом был избран Артем Грудинин. За его кандидатуру проголосовали более пятисот избирателей.
На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами
Белый дом остался без глаз и ушей за Уралом