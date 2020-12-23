Министр заговорил стихами при подведении итогов 2020 года

МИД России опубликовал юмористическое видео, подготовленное к новогоднему приему для представителей средств массовой информации, который состоялся в онлайн-формате. На официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсетях ролик решили назвать "Дальше будет только лучше".

В описании опубликованного видео отмечается, что сотрудники министерства решили в соответствии со сложившейся традицией подготовки подобных "капустников" записать видео, где применили свежий подход по подведению итогов проделанных усилий дипломатов из России в уходящем году.

Также в ведомстве пояснили, что представленный ролик в какой-то степени является анонсом к предстоящей конференции по итогам работы МИД. Мероприятие должно состояться в 2021 году, отмечает URA.ru.

Само видео длится полторы минуты и состоит из фрагментов высказываний главы ведомства Сергея Лаврова во время рабочих заседаний и выступлений.

🎄🎬 Следуя традиции "дипломатических капустников", к нашему новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности 🇷🇺 дипломатии в 2020 г.



🔗 https://t.co/09LX2kdthy pic.twitter.com/ZfuUoppAVc — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 22, 2020

Отрывки смонтированы таким образом, что в итоге получилось длинное стихотворение от министра. В начале ролика отмечается, что глава МИД любит писать стихи, однако не каждый осведомлен о том, что госслужащий может ими разговаривать.

Недавно в МИД решили организовать ежегодный прием для журналистов. Мероприятие прошло в видеоформате.