Закон об иноагентах в России принят с учетом мнения общественности

Научные объединения и социальные НКО нововведения не затронули

Депутаты Госдумы одобрили поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности. При внесении изменений было учтено мнение общественности.

Окончательное, третье, чтение проекта ФЗ №1057914-7 состоялось в среду, 23 декабря. Этому предшествовала большая предварительная работа парламентариев с привлечением представителей общественности, гражданского общества, федеральных органов исполнительной власти. Как рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев, профильный комитет дважды проводил расширенное заседание по обсуждению законопроекта с экспертами, а перед основным, вторым, чтением документ обсуждался на полях Общественной палаты РФ.

Итогом этой совместной работы парламентариев с общественниками стало, в частности, уточнение понятия "политическая деятельность". Теперь оно исключает всякие двойные толкования и четко называет виды деятельности, которые не могут быть отнесены к политической. Таким образом, НКО, занимающиеся вопросами науки, культуры, здоровья, соцподдержки и пр., новый закон об иноагентах не затронет.

Кроме того, только учредители, члены и руководители НКО-иноагента должны будут маркировать соответствующим образом свои материалы, простые работники делать это не обязаны. Блогеры, не относящиеся к СМИ, также смогут без опасений распространять информацию в соцсетях об иноагенте.

"Фактически учтены почти все пожелания, прозвучавшие в ходе обсуждения законопроекта",

- подчеркнул Пискарев.

Ранее эксперты пояснили, почему закон об иноагентах в России нуждается в поправках.