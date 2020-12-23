Общественная палата подготовит наблюдателей к выборам-2021

Ожидается, что обучение пройдут более 100 тысяч активистов

Общественная палата РФ намерена подготовить граждан к работе наблюдателями на выборах в 2021 году. Об этом рассказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Если за прошлый год основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки",

– подчеркнул Григорьев, анонсируя старт программы обучения. Всего к выборам в 2021 г. ОП планирует подготовить более 100 тысяч общественных наблюдателей, передает РИА "Новости".

Напомним, осенью 2021 г. пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва, а также в ряде регионов состоится голосование за кандидатов в местные заксобрания и муниципальные советы.