Батьке уже не верит ни одна страна, считает эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не имеет шансов для сохранения своей власти, так как к Новому году в Минске снова вспыхнут протесты. Такое заявление сделал политолог Илья Гращенков.

Из-за протестной активности глава республики пытается заключить договоренности со всеми, с кем может. Речь идет о ключевых геополитических игроках. Так, Россию Лукашенко начал кормить обещаниями провести в марте 2021 года конституционную реформу. При чем Батька желает протащить ее без проведения референдума, а к лету намерен вернуться к вопросу интеграции с РФ.

Однако, считает эксперт, попытки белорусского лидера нельзя считать успешными – в России ему уже не верят, а поэтому будут просто ждать реальных шагов. Минск уже лишился всяческой поддержки со стороны Китая – Пекин уже ждет отставки белорусского президента.

Не исключено, что на страхах Лукашенко начнет играть команда избранного президента США Джозефа Байдена – так Белый дом мог бы ослабить влияние России в Белоруссии. Такой вариант вполне реален, учитывая то, что от этой страны Штатам не нужно ничего. Однако российский капитал действительно несет угрозу для бизнеса, подконтрольного семье Лукашенко, пишет Гращенков в своем телеграм-канале.

Ранее политолог Алексей Дзермант заявил, что после отставки Лукашенко власти возьмут курс на создание Союзного государства с Россией.