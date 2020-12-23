Даст больше власти: Додон рвется занять пост премьер-министра Молдавии

Даст больше власти: Додон рвется занять пост премьер-министра Молдавии
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительство Республики ушло в отставку, для уходящего главы государства открываются радужные перспективы

Покидающий свой пост президент Молдавии Игорь Додон может занять кресло премьер-министра и получить в руки еще больше власти. Такую точку зрения высказал политолог Владимир Жарихин, комментируя сегодняшнюю новость о снятии с себя полномочий главы молдавского кабмина Ионом Кику.

По словам премьер-министра, он принял данное решение после консультаций с президентом и спикером парламента Зинаидой Гречаной, которая также является председателем Партии социалистов Республики Молдова.

"Кику ушел в отставку, чтобы освободить место для Игоря Додона – после проигрыша на выборах у него есть все шансы получить власть еще большую, чем он имел на посту президента", – заявил изданию "Взгляд" Жарихин.

Эксперт напомнил, что избранная главой государства Майя Санду представляет в парламенте оппозиционное меньшинство. Теперь необходимо переформатировать конфигурацию парламентских коалиций, для чего и нужно выбрать нового премьера.

В настоящий момент у Додона есть все шансы возглавить правительство Республики и в результате получить еще больше власти, чем у него было на посту президента, отметил политолог.

"Однако шансы у него не 100%-ные, за это кресло будет идти серьезная борьба", – резюмировал Жарихин.

Напомним, ранее сегодня на совместном брифинге Додона, Кику и Гречаной премьер-министр заявил, что уходит в отставку, чтобы запустить процесс переизбрания парламента.

Сам Додон сказал о возможном формировании Санду переходного правительства и выразил готовность Партии социалистов вести переговоры с ней по этому вопросу.

Накануне оппозиционеры через Конституционный суд приостановили запуск закона о придании особого статуса русскому языку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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