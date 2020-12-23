Оператор трубопровода обязан выполнить требование Копенгагена

Датское энергетическое агентство решило напомнить об условии, без выполнения которого продолжение возведения российского газопровода "Северный поток – 2" не представляется возможным.



В Копенгагене подчеркнули, что оператор трубопровода обязан передать экспертам ДЭА обновленный график работ. Однако организация Nord Stream 2 пока не выполнила данное требование, отмечает издание EADaily со ссылкой на заявление руководителя департамента коммуникаций ДЭА Мортена Кристенсена.

Высокопоставленный датчанин отметил, что, когда документ окажется в руках экспертов агентства, будет проведен анализ на соответствие графика с утвержденным ранее разрешением.

Ранее стало известно, что Россия достроила сухопутную часть "Северного потока – 2".Эта часть уже полностью готова к эксплуатации.