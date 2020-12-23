Дания поставила ультиматум для продолжения строительства "Северного потока - 2"

Дания поставила ультиматум для продолжения строительства "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Оператор трубопровода обязан выполнить требование Копенгагена

Датское энергетическое агентство решило напомнить об условии, без выполнения которого продолжение возведения российского газопровода "Северный поток – 2" не представляется возможным.

В Копенгагене подчеркнули, что оператор трубопровода обязан передать экспертам ДЭА обновленный график работ. Однако организация Nord Stream 2 пока не выполнила данное требование, отмечает издание EADaily со ссылкой на заявление руководителя департамента коммуникаций ДЭА Мортена Кристенсена.

Высокопоставленный датчанин отметил, что, когда документ окажется в руках экспертов агентства, будет проведен анализ на соответствие графика с утвержденным ранее разрешением.

Ранее стало известно, что Россия достроила сухопутную часть "Северного потока – 2".Эта часть уже полностью готова к эксплуатации.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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А я думал ну когда же дания что-нибудь вякнет, типа укладка труб мешает духам мёртвых викингов. Ну вот и дождался. А вооон, кто-то вдали мельтешит. Ну так и есть, пиндос, защитник древних духов. Если бы не он, пропала бы дания.
Гость
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Какой график? тут НГ на носу. А потом отходняк до нереста.
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