Британия и Евросоюз пришли к соглашению по торговле

Источники в правительстве Соединенного Королевства вбрасывают в СМИ разноречивую информацию

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Об этом сообщил журналист телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на неназванного собеседника из правительства.

"Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута", – написал Пайк в "Твиттер".

Однако спустя несколько минут он процитировал других источников в кабмине, которые призвали к осторожности в выводах: "Мы все еще разговарием".


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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