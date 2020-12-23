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Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Об этом сообщил журналист телеканала Sky News Джо Пайк со ссылкой на неназванного собеседника из правительства.
"Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута", – написал Пайк в "Твиттер".
Однако спустя несколько минут он процитировал других источников в кабмине, которые призвали к осторожности в выводах: "Мы все еще разговарием".
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