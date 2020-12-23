Под атаку попали ОМОН и ГУВД

Объединенный Запад продолжает давить на Белоруссию. Сегодня стало известно, что Вашингтон вводит новый пакет антибелорусских санкций.



На этот раз под рестрикции попали ЦИК, отряд спецназа КГБ "Альфа", а также минские ГУВД и ОМОН, пишет РИА "Новости".

Как отметил американский госсекретарь Майкл Помпео, Америка также ввела визовые ограничения в отношении 39 граждан, якобы причастных к "подрыву демократии" в Республике.

В частности, персональные санкционные ограничения были обрушены на заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича.

Ранее политолог Николай Межевич разъяснил политику США по Белоруссии.