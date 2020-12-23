Курс рубля
- Финансовый пузырь взорвется: доллару предсказали взлет до 80 рублей
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
695 новости
Объединенный Запад продолжает давить на Белоруссию. Сегодня
стало известно, что Вашингтон вводит новый пакет антибелорусских санкций.
На этот раз под рестрикции попали ЦИК, отряд спецназа КГБ "Альфа", а также минские ГУВД и ОМОН, пишет РИА "Новости".
Как отметил американский госсекретарь Майкл Помпео, Америка также ввела визовые ограничения в отношении 39 граждан, якобы причастных к "подрыву демократии" в Республике.
В частности, персональные санкционные ограничения были обрушены на заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича.
Ранее политолог Николай Межевич разъяснил политику США по Белоруссии.
Решение американского главы сочли данью уважения Москве
После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности