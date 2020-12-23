Новый удар: США ввели очередные санкции против Белоруссии

Под атаку попали ОМОН и ГУВД

Объединенный Запад продолжает давить на Белоруссию. Сегодня стало известно, что Вашингтон вводит новый пакет антибелорусских санкций.

На этот раз под рестрикции попали ЦИК, отряд спецназа КГБ "Альфа", а также минские ГУВД и ОМОН, пишет РИА "Новости".

Как отметил американский госсекретарь Майкл Помпео, Америка также ввела визовые ограничения в отношении 39 граждан, якобы причастных к "подрыву демократии" в Республике.

В частности, персональные санкционные ограничения были обрушены на заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича. 

Ранее политолог Николай Межевич разъяснил политику США по Белоруссии.

Ольга ФЕДОРОВА

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Я так понимаю, что товарищи из КГБ, ОМОН, Милиция и ЦИК Беларуси, узнав об этой угрозе, тут же массово побежали писать рапорта на увольнение... И завтра страна внезапно окажется без силовых структур. Ай-я-яй, какое горе!
Кстати, всеобщую забастовку Беларусь уже переживала пару раз.
И тотальную блокаду железных и автодорог - как минимум трижды.
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