Ликсутов Максим Станиславович – биография, образование, карьера, фото

Ликсутов Максим Станиславович уже 9 лет остается главой столичного департамента транспорта и почти 8,5 лет – вице-мэром Москвы. Основные результаты его деятельности в московском правительстве связаны с уменьшением трафика на магистралях, развитием железных дорог и альтернативных видов транспорта, внедрением современных технологий в транспортную инфраструктуру. До того, как поступить на государственную службу, Максим Ликсутов порядка 15 лет занимался предпринимательством в транспортно-логистическом направлении, состоял в топ-менеджменте более чем 10 крупнейших компаний этой сферы. Успехи в бизнесе позволили ему войти в список Forbes и стать первым долларовым миллионером, который занял высокий пост в системе исполнительной власти Москвы.

Детство и юность

Максим Ликсутов родился 19 июня 1976 года. Его местом рождения стал небольшой прибалтийский город Локса. Мать и отец будущего политика – русские, переехавшие в Эстонскую ССР из Тульской области в связи с приглашением работать на судостроительном предприятии.

В детские и юношеские годы Ликсутов Максим занимался подводным плаванием и достиг в этом виде спорта серьезных успехов. В подростковом возрасте он три раза занимал первое место на эстонских чемпионатах, а в 1990 году – на соревнованиях среди пловцов Скандинавских стран. Год спустя после этой международной победы юноша завоевал золото на Первенстве СССР по подводному ориентированию.

Высшее образование

Максим Ликсутов обладает тремя дипломами. Первый из них он получил, окончив Калининградский технический университет, где постиг азы бухгалтерского учета и финансов. Еще одно высшее образование он получил в Российской экономической академии имени Плеханова, откуда успешно выпустился в 2007 году. Оно тоже касалось финансовой сферы. Третье высшее образование Ликсутова – управленческое. Максим Ликсутов получил его в 36 лет, окончив Международный юридический институт по направлению "менеджмент организации".

Бизнес-карьера

Свой первый бизнес Максим Ликсутов начал строить еще во время учебы в вузе, когда ему было чуть более 20 лет. Тогда в партнерстве с приятелем он основал компанию Transgroup Invest, которая занималась перевозкой угля из России (Кузбасса) в Эстонию. После этого Ликсутов Максим стал заниматься предпринимательством уже на территории Российской Федерации. Направление осталось все тем же: грузоперевозки, логистика, экспедиционная деятельность.

Уже в 23 года он возглавил одну из лидирующих компаний на российском рынке экспедиторских услуг, став генеральным директором "Иристон-Сервис". Вскоре после этого сменил целую серию верховных должностей в крупнейших компаниях России, занимающихся железнодорожными перевозками. В их числе – ОАО "Первая грузовая компания", ОАО "ТрансКонтейнер", АО "ВорлдВайд Инвест АС", МТК "ЮниТранс", ООО "Аэроэкспресс", ООО "ТрансГрупп", ЗАО "Трансмашхолдинг".

Именно ООО "Аэроэкспресс", в котором Максим Ликсутов держал четвертую часть общего пакета акций и был гендиректором, оказалась переломным моментом в его карьере. Одним из знаковых проектов компании стала перевозка московских пассажиров из центра города в аэропорты и обратно скоростным электропоездом в максимально сжатые сроки. В марте 2011 года Владимир Путин, который на тот момент был главой федерального правительства, совершил пробную поездку на новом виде транспорта. Во время переезда Ликсутов Максим Станиславович рассказал премьеру о проекте, сумел вызвать к себе интерес первых лиц страны и вскоре получил предложение о работе в московском правительстве.

Политическая карьера

До 2011 года Ликсутов сторонился вопросов политики. Исключением стал случай в 2007 году, когда бизнесмен раскритиковал действия таллиннских властей по демонтажу памятника советским воинам, установленного в центре эстонской столицы. После этого у него начались проблемы с бизнесом на территории прибалтийской страны. Тем не менее, в тот период предприниматель сохранил эстонское гражданство, полученное в 2005 году.

Ему пришлось отказаться от гражданства Эстонии лишь шесть лет спустя – в связи с поступлением на госслужбу Российской Федерации.

В апреле 2011 года Ликсутов Максим Станиславович стал советником Сергея Собянина по вопросам транспорта и профильной инфраструктуры. Это была неоплачиваемая должность на общественных началах. А уже восемь месяцев спустя Ликсутов возглавил столичный департамент транспорта и получил статус государственного служащего. В связи с этим ему пришлось отказаться от бизнеса: в 2012 году он распродал часть своих акций компаньонам, а часть передал супруге Татьяне (они развелись в 2013 году).

25 сентября 2012 года глава дептранса также был назначен заместителем мэра Москвы. На тот момент основным направлением работы 38-летнего чиновника стала борьба с пробками на столичных дорогах. Первое, что он сделал в этих целях – инициировал введение платных парковок. Это произошло всего через два месяца после назначения на должность вице-мэра – в ноябре 2012 года. Данная мера вызвала недовольство значительной части москвичей, но способствовала снижению трафика и уменьшению числа аварий на дорогах: количество ДТП сократилось на 60%. В 2017 году нидерландская компания TomTom присудила московскому руководителю премию за успешную и эффективную работу по развитию парковочного пространства.

Еще одним направлением деятельности Ликсутова, имеющего колоссальный опыт в сфере железнодорожных перевозок, стало развитие рельсового пассажирского транспорта. В частности, произошел запуск проектов "Московское центральное кольцо" и "Московские центральные диаметры".

Также для уменьшения загруженности на дорогах глава дептранса организовал отдельные полосы для общественного транспорта.

В целом молодой чиновник заработал репутацию новатора, стремящегося внедрять современные технологии и подходы. Так, при его участии с сентября 2013 года в вагонах метро и других видах общественного транспорта Москвы стали использоваться сети Wi-Fi. Чуть ранее, в апреле того же года, началось введение на территории столицы единой карты "Тройка".

Ликсутов Максим стал инициатором обновления парка общественного транспорта. В 2018 году в городе запущено внедрение нового вида транспортных средств – электробусов, заменяющих устаревшие троллейбусы. Также значительно обновлен трамвайный парк. Планируется, что эта работа продолжится, и уже через два года в Москве не останется ни одного старого трамвайного вагона.

Еще одним направлением работы заместителя мэра стало развитие альтернативных видов транспорта, также способствующих уменьшению пробок на московских трассах – каршеринга и велосипедного движения. Сейчас департамент транспорта работает над новым проектом, получившим название "Народный каршеринг". Его суть в том, чтобы каждый москвич, владеющий личным автомобилем, мог сдавать свою машину в краткосрочную аренду.