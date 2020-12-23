Москва и Пекин воздушным патрулем послали сильный сигнал Байдену

Москва и Пекин воздушным патрулем послали сильный сигнал Байдену
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В КНР объяснили, каких пределов может достичь американское военное сдерживание РФ и Китая

Стратегические связи между Россией и Китаем будут укрепляться, посылая сильные сигналы новому правительству США. Об этом пишет обозреватель Ян Шэн в издании Global Times.

Пекин и Москва недавно направили в Вашингтон решительный сигнал посредством таких шагов, как совместное воздушное патрулирование и совместная критика односторонних действий США, которыми администрация действующего президента Дональда Трампа создает препятствия для новой администрации Джо Байдена в восстановлении отношений американских властей с другими странами, отмечает автор.

Аналитики отмечают, что стратегические связи между Китаем и Россией должны оставаться тесными и укрепляться, чтобы справиться с растущим давлением со стороны Штатов, даже если Байден попробует ослабить напряженность в отношениях с Пекином.

В недавнем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что Вашингтон по-прежнему "орудуют палкой односторонних санкций", идет против тенденций времени, ставя только "позорные рекорды в мире". В свою очередь, Лавров призвал наши страны противостоять давлению со стороны США.

Враждебность Вашингтона по отношению к Пекину и Москве не изменится, даже если в Белом доме скорректируют свой приоритет для противостояния России, уверен младший научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской Академии общественных наук Ян Цзинь. По его мнению, давление США, безусловно, ускорит китайско-российское сотрудничество в области обороны и безопасности.

Автор издания отмечает, что во вторник, 22 декабря, ВВС Китая и ВКС России провели второе совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первое состоялось в 2019 году. Согласно официальной информации,два стратегических российских бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ и четыре стратегических китайских бомбардировщика совершили 10-часовой облет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

"Это четкий сигнал для США. Военное сдерживание Китая и России может достичь районов, близких к любой военной базе США в регионе", – сказал эксперт из Военной академии в Пекине, пожелавший остаться неназванным.

Еще один пример, который демонстрирует взаимное стратегическое доверие на высоком уровне, – это то, что Пекин и Москва 15 декабря продлили свое соглашение об уведомлении о запуске баллистических ракет и ракет-носителей обеих стран, подписанное в октябре 2009 года.

Однако китайско-российское сотрудничество ориентировано не только на военную сферу и безопасность. Оно затрагивает такие сферы как экономику, политику, дипломатию, культуру, науку и технику, здравоохранение, резюмирует автор.

Ранее сегодня стало известно, что американцы в ответ на совместный патрульный облет китайских и российских боевых машин устроили слоновью прогулку ВВС США под боком у РФ – поднял в воздух 30 самолетов с базы Эилсон в Аляске.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
Верить никому нельзя. Никогда.
Гость
Ответить
Как подростки в душевой концами меряются,идиоты.
Гость
Ответить
В сороковых-пятидесятых годах вроде уже было: "русский-китаец братья на век, так повелел человек!". Потом был военный конфликт на Даманском , напряженка на границе ...
Гость
Ответить
Китайцам можно верить, США - нет.
1
новости партнеров

Дания поставила ультиматум для продолжения строительства "Северного потока - 2"

Оператор трубопровода обязан выполнить требование Копенгагена

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей