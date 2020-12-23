Вашингтон призывает европейцев прекратить работы на Балтике

Президент США Дональд Трамп никак не может успокоиться насчет проекта "Северный поток-2" и напоследок решил еще добавить санкций в отношении российского газопровода.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации, очередной пакет рестрикций Белый дом планирует объявить уже в ближайшие недели.

США призывают своих европейских союзников и частные компании "прекратить работы, которые могут помочь в строительстве газопровода", пишет агентство.

Согласно информации трех источников Reuters, уходящая администрация готовится нанести "смертельный удар" по газопроводу.

"Мы вводили по этому поводу один удар за другим, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в сердце проекта", – заявил один из собеседников.

Отмечается, что спор вокруг нашей трубы может не утихнуть и после того, как избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января.

Судя по всему, вашингтонскому обкому категорически не нравится, что в Балтийском море активно ведется достройка "СП-2". На днях стало известно, что трубы немецкого участка укладываются с опережением графика.

Также накануне зампредседателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщила, что сухопутная зарубежная часть "Северного потока-2" полностью завершена и готова к вводу в эксплуатацию.

