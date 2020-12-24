Президент объяснил свои действия "подарком" для России и Китая

Дональд Трамп исполнил свое угрожающее обещание конгрессу по вопросу оборонного бюджета США, в который также включены новые санкции против "Северного потока – 2". Американский президент прибегнул к праву вето и заморозил принятие проекта, однако сделал это не из-за российского газопровода.

Лидер США недоволен тем, что оборонный бюджет не включает в себя пункт об отмене одного из разделов законов об этике в сфере коммуникаций, защищающего компании от исков за размещение и удаление пользовательского контента.

"К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", – приводит выдержку из его обращения конгрессу РИА "Новости".

Трамп заявил, что одобренный ведомством проект оборонного бюджета, в случае полного принятия, стал бы "подарком" для России и Китая.

Законопроект об оборонном бюджете также предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", продолжение военной поддержки Украины, запрет на сотрудничество американских военных с российскими, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400 и другие меры.

Ранее о намерении наложить вето на проект оборонного бюджета Дональд Трамп сообщил в "Твиттер".

К слову, в отношении санкционной политики по "Северному потоку – 2" американский лидер останавливаться не намерен. Как сообщают журналисты, Трамп подготовил "смертельный" удар по российскому газопроводу.