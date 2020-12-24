В Кишеневе провели церемонию инаугурации

Избранный президент Молдавии Мария Санду вступила в должность. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики.

Санду поблагодарила всех, кто принял участие в ее избрании. Она отметила, что люди сделали такой из-за уверенности, что именно ее кандидатура позволит сделать жизнь народа лучше.

"У меня большие планы, касающиеся нашей страны, но я не смогу их реализовать сама, нам нужна поддержка друг друга, чтобы навести порядок", – передает ее слова РИА "Новости".

В свою очередь Игорь Додон, проигравший на выборах, принимать участие в церемонии отказался. Как сообщают СМИ, у экс-главы назначена встреча с представителем российской администрации президента. Что будут обсуждать не уточняется.