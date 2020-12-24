Санду официально стала президентом Молдавии

В Кишеневе провели церемонию инаугурации

Избранный президент Молдавии Мария Санду вступила в должность. Церемония инаугурации состоялась во Дворце республики. 

Санду поблагодарила всех, кто принял участие в ее избрании. Она отметила, что люди сделали такой из-за уверенности, что именно ее кандидатура позволит сделать жизнь народа лучше.

"У меня большие планы, касающиеся нашей страны, но я не смогу их реализовать сама, нам нужна поддержка друг друга, чтобы навести порядок", – передает ее слова РИА "Новости". 

В свою очередь Игорь Додон, проигравший на выборах, принимать участие в церемонии отказался. Как сообщают СМИ, у экс-главы назначена встреча с представителем российской администрации президента. Что будут обсуждать не уточняется. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов

Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

В Китае раскрыли причины страха Трампа перед Путиным

Такие опасения связали с потенциалом российской армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей