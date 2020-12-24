В Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2"

В Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новые меры могут повлиять на реализацию проекта

Россия и страны Европейского союза заинтересованы в завершении строительства трубопровода, однако новые ограничительные меры со стороны США могут повлиять на осложнить этот процесс, считают в Кремле. 

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщение о том, что в ближайшее время администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций, который будет направлен против "Северного потока-2". Однако пресс-секретарь предложил журналистам "не гадать на кофейной гуще", уточнив, что не только завершение строительства важно не только для России, но и для европейских стран, передает РИА "Новости". 

Напомним, что ранее США призвали европейских союзников и частные компании остановить работы, которые способствуют реализации российского проекта. Кажется, что уходящая администрация готовится окончательно добить газопровод, поскольку сейчас Штаты, согласно источнику, готовятся "вбить кол в сердце проекта".

Юлия МИХАЙЛОВА

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