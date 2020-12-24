Украину готовят к отмене президентского правления

Украину готовят к отмене президентского правления
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная может стать парламентской республикой

Владимир Зеленский может оказаться последним президентом в истории Украины. Это допустил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Нардеп, представляющий партию экс-главы Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность", заявил, что Зеленский настолько разочаровал украинцев, что они могут вообще ликвидировать эту должность. В этом случае выборов президента Незалежной больше не будет и на смену Зеленскому никто не придет.

"Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства в Украине. И переходим просто в парламентскую республику",

– высказался Гончаренко в эфире телеканала "Прямой". По его мнению, это – "возможный" вариант развития событий, который поможет "установить балансы".

Ранее украинский политик Алексей Журавко предположил, что вместо Зеленского к власти может прийти другой ставленник Запада.

Николай ВИКТОРОВ

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