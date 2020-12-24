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Глава Крымской республики Сергей Аксенов заявил, что местные жители всегда рады трудовым мигрантам и туристам из Украины. По словам госслужащего, в регионе отсутствует предвзятое отношение к населению Незалежной.
Аксенов также добавил, что в Крыму отсутствует "аллергия" на украинцев. Более того, все положительно воспринимают появление соседей, которые приезжают в республику на заработки и отдых.
Госслужащий рассказал о том, население Незалежной явно не является врагом для крымчан – последние всегда рады гостям с соседней страны. А факт того, что на Украине набирают обороты оппозиционные фракции, стремящиеся к защите русскоязычного населения, говорит о том, что Киев в скором времени осознает тщетность разговора с представителями иных национальностей с "позиции силы".
Также глава Крыма призвал власти Незалежной брать пример с Крыма, где прекрасно уживаются все национальности, и свести к минимуму бушующую агрессию, передает РИА Новости.
Ранее Аксенов напомнил украинским властям, комментируя водную блокаду полуострова, что Киев не извлекает уроки из совершенных ошибок, продолжая совершать диверсии против местных жителей, которые в соответствии с украинским законодательством считаются населением "оккупированных территорий".
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