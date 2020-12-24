Париж перестал соблюдать даже видимость нейтралитета по урегулированию в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон точно знает, что Киев сделал в плане урегулирования в Донбассе, а от чего отказывается, поэтому молчание французского лидера весьма красноречиво. Так считает представитель ЛНР в Минской трехсторонней группе Родион Мирошник.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский позвонил в Париж, поздравил Макрона с Днем рождения и заодно отчитался по Минским соглашениям. Дескать, все взятые на себя во время прошлогоднего парижского саммита "нормандской четверки" обязательства он выполнил. Макрон лишних вопросов задавать не стал, предпочитая сохранить столь радужную картинку.

На самом деле, Макрон не может не знать, что Зеленский не выполнил почти ничего, уверен Мирошник. Он отметил, что за минувший год Верховная рада приняла 6 законодательных актов, противоречащих Минским соглашениям, передает "Свободная пресса". Так что в Париже не могли не заметить такого пренебрежения к международным договоренностям.

Франция и раньше занимала лояльную по отношению к Украине позицию, отмечает эксперт. В частности, соглашалась с ее заявлениями о том, что шаги по урегулированию в Донбассе должна делать Россия. Весьма вероятно, что теперь Макрон решил открыто встать на сторону Зеленского, раз не уличил его в обмане. Но в этом случае Париж, утратив даже видимость нейтралитета, больше не сможет сохранять статус посредника.

Ранее Зеленский выдвинул очередные обвинения России по поводу Донбасса. Его ультиматум Москве эксперты назвали "выходкой мальчишки".