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Избранный президент Молдавии Майя Санду имеет мало шансов на решение наболевших проблем в стране из-за отсутствия необходимого опыта в ее команде. Такое заявление сделал молдавский политолог Игорь Тулянцев.
Эксперт уточнил, что основная часть окружения избранного президента состоит из молодого поколения, которое лишь делает заявления о борьбе с коррупцией. Реальных шагов же они не предлагают.
Громогласная евроинтеграция, о которой заявляла Санду, вряд ли будет так успешна. То же самое касается слов лидера республики об отношениях с Россией – чтобы перейти к действиям, президенту требуется достаточное число голосов в парламенте, чего ей пока что не достичь.
"Рада как ребенок, что смогла стать президентом. Не думает, что будет завтра", - заявил Тулянцев.
Политолог добавил, что положительный момент победы Санду есть для экс-главы государства Игоря Додона – последний действительно радуется тому, что смог перевалить на преемника провалы в экономической и здравоохранительной сферах.
Правда, определенные очки среди населения Додон все же смог заработать: он снизил пенсионный возраст и увеличил зарплаты для бюджетников, а также повысил выплаты пенсионерам. Экс-президент прекрасно понимал, что дыра в государственном бюджете не позволяет выделить на это достаточное количество средств, однако знает, что отмена принятых им решений вызовет волну негатива в отношении Санду.
"Что будет с людьми, ему безразлично. А госдолг Молдавии установил рекорд в 66 миллиардов леев ($3,8 млрд – прим. Ред.)", – напомнил эксперт в интервью mk.ru.
Напомним, ранее Санду заявила, что отношения Украины и Молдавии ухудшились из-за курса ее предшественника Игоря Додона. По словам избранного президента, Крым является частью Незалежной. Также глава Молдавии потребовала вывести из Приднестровья российский миротворческий контингент.
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