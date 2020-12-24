Британия вернула себе контроль над границами, торговлей, судебной системой

Великобритания и Евросоюз согласовали историческую торговую сделку по Brexit. Об этом сообщает сегодня Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Таким образом, предотвращена угроза резкого разрыва и заложена основа для новых отношений Лондона со своим крупнейшим и ближайшим коммерческим партнером, пишет издание.

"Это был длинный и извилистый путь, но у нас есть кое-что, что нужно показать. Это честная, сбалансированная сделка, и это правильный и ответственный поступок для обеих сторон", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Представители переговорного процесса завершили работу над соглашением, которое завершит отделение Британии от ЕС в канун Рождества, за несколько дней до того, как страна должна будет покинуть единый рынок и Таможенный союз блока.

Соглашение позволит вести торговлю товарами без тарифов и квот после 31 декабря, но это не относится к сфере услуг (около 80% экономики Великобритании) или к финансовому сектору.

Соединенное королевство в рамках сделки с ЕС вернуло себе контроль над границами, торговлей, судебной системой, передает телеграм-канал RT.

